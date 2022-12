Non si presenta al lavoro, la collega lo cerca al telefono ma invano: trovato senza vita in casa a Biella

Un uomo di circa 69 anni non si presenta sul luogo di lavoro. La collega, preoccupata, prova a contattarlo più volte al telefono ma non riesce a parlarci. Allora chiede l'intervento delle forze dell'ordine che lo ritrovano senza vita in casa.

È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 19 di oggi, 30 novembre, a Biella. Una volta allertati, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 si sono precipitati sul posto ma purtroppo la tragedia si era già consumata. Non si è potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali.

Presenti anche gli agenti di Polizia. La salma verrà affidata ai familiari per le esequie funebri. Sembra che l'uomo vivesse da solo.