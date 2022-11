Fumo da un'abitazione, allarme a Dorzano: lievemente intossicato un 90enne

Momenti di preoccupazione nella tarda mattinata di ieri, 29 novembre, a Dorzano. Stando alle prime ricostruzioni, una coppia di anziani, marito e moglie di 90 e 76 anni, sono stati portati in ospedale per accertamenti, a seguito di un incidente domestico.

L'uomo, infatti, era caduto per cause da accertare all'interno della sua abitazione e aveva bisogno di assistenza. Negli stessi istanti in cui Vigili del Fuoco e sanitari stavano giungendo sul posto, si è notato del fumo uscire dalla cucina, probabilmente a causa di un malfunzionamento della canna fumaria.

Il pensionato è rimasto lievemente intossicato ed è stato necessario il trasporto in Pronto Soccorso per le cure del caso. Con lui anche la consorte, a titolo cautelativo. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.