Tragedia a Cerrione nella serata di ieri, 29 novembre. Stando alle prime ricostruzioni del caso, una donna di 47 anni avrebbe accusato un malessere all'interno della sua abitazione.

L'intervento dei sanitari del 118 è stato tempestivo ma una volta sul posto non potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. Sul posto, oltre al marito, anche i Carabinieri e il medico legale. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie funebri.