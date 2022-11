"Non per sesso per amore", un convegno al Liceo Scientifico Avogadro, FOTO

"Non per sesso per amore", un convegno al Liceo Scientifico Avogadro

"Non per sesso per amore", è il titolo del convegno che si è tenuto nella mattina di ieri 29 novembre al Liceo Scientifico Avogadro di Biella.

A organizzarlo è stata l'associazione "Insieme è di più" in collaborazione con Confartigianato, il Comune di Biella e il Ctv su richiesta della scuola.

"Amore, sesso, adolescenza, social, paura e curiosità - spiega la presidente dell'associazione Elisa Incoronato Gobbi - . In generale quando si affronta il tema sessualità e adolescenza è importante parlare anche di sentimenti. A volte gli adulti considerano l'affrontare gli argomenti legati alla sessualità con i figli e gli alunni come una istigazione a delinquere, ma la tempesta ormonale fa il suo corso e si trasforma in emozionale. Con questo convegno noi ci chiediamo cosa sia possibile fare per educarli a prendersi cura del proprio corpo e soprattutto dei loro sentimenti".

A prendere parte all'incontro organizzato in aula magna, sono stati l'assessore al Comune di Biella all'Educazione e all'Istruzione Gabriella Bessone, la sessuologa Simona Ramella Paia, Mosca Elisabetta e Elisa Franco ostetriche dell'ospedale di Biella ed esperte di educazione sessuale, l'ostetrica sempre presso il Degli Infermi Francesca Maraucci e l'avvocato di diritto di minori e famiglia Nicoletta Solivo che ha moderato il convegno e ha parlato anch'essa su alcune tematiche che riguardano anche la sfera legale.