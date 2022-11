Servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, il Comune di Biella ha pubblicato una manifestazione di interesse

Il Comune di Biella ha avviato una procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli.

La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare al Comune di Biella la disponibilità ad essere invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, relativa all’affidamento in concessione del servizio in discorso che verrà effettuata su piattaforma di proprietà dell’Azienda Regionale Per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel”, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Biella, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparente.

L'affidamento in concessione del servizio comprende, in dettaglio, le seguenti attività:

A) RIMOZIONI ORDINARIEB) SEQUESTRI, FERMI E ALTRI PROVVEDIMENTI ABLATORIC) VEICOLI INDEBITAMENTE SOTTRATTI ALL’AVENTE DIRITTOD) SPOSTAMENTO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE E/O PER MOTIVI DI SICUREZZAE) SPOSTAMENTO VEICOLI IN CASO DI NECESSITA’:F) CAMPAGNE MIRATEG) CONSEGNA DEI VEICOLI AGLI AVENTI DIRITTO

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 16/12/2022.

Link all’Avviso e alla documentazione completa presente nella sezione dell’Amministrazione Trasparente:https://biella.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettagl...

https://biella.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=18145&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=18178