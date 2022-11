Giovanni Bracco Biella, Filippo Vigna è il nuovo presidente

Cambio al vertice della Scuderia Giovanni Bracco di Biella. Lo scorso venerdì 25 novembre si sono tenute le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo (il precedente era giunto al termine del suo mandato triennale), di cui ora fanno parte Davide Callegher, Alberto Dellavedova, Alberto Ritegno, Filippo Vigna e Luigi Vigna; e ieri sera, lunedì 28 novembre, nel corso della sua prima riunione, il nuovo Direttivo ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali.

Nuovo Presidente della Scuderia, in sostituzione di Cesare Brovarone, giunto al termine del suo mandato, è il giovane Filippo Vigna; che sarà affiancato, col ruolo di Vicepresidente, da Alberto Dellavedova, dal Segretario Alberto Ritegno, dal Tesoriere Luigi Vigna e dal Consigliere Davide Callegher. "Voglio innanzitutto ringraziare chi mi ha preceduto per il lavoro che ha svolto in questi anni" ha commentato al termine Filippo Vigna parlando del Presidente uscente (e "socio fondatore") Cesare Brovarone. "Cercheremo di far crescere ulteriormente la Scuderia, facendo conoscere a più persone possibile la "Regolarità", che è la nostra passione!". Filippo Vigna, che ha 26 anni, è da sempre innamorato delle auto storiche, passione che ha sicuramente ereditato del papà Luigi. Con lui è infatti stato uno dei fondatori della Scuderia Giovanni Bracco e, sempre al suo fianco, ha gareggiato in questi anni in moltissime gare di Regolarità, Classica e Turistica. Ha anche fatto parte dello Staff organizzativo della mitica 1000 Miglia di Brescia, gara a cui spera sempre un giorno di poter partecipare come concorrente. Va ricordato che la Scuderia Giovanni Bracco è nata nel 2018 in seno all'AMSAP, il Club di Auto e Moto Storiche di Biella, di cui è diventata, da subito, il "braccio sportivo". Oggi ha una quarantina di soci attivi nel settore delle Gare di Regolarità.

"Abbiamo equipaggi della Scuderia che partecipano regolarmente ai principali appuntamenti sportivi, biellesi e non" ricorda il neo Presidente. "Ci alleniamo insieme, ci spostiamo insieme ... è un bell'ambiente!". In più la Scuderia organizza la Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo - Graglia, giunta quest'anno alla quattordicesima edizione. Oggi l'evento è una delle tre gare del "Challenge ACI Biella di Regolarità Turistica", un mini-campionato che raggruppa le tre gare più importi dell'area. Il prossimo appuntamento della Scuderia sarà però di natura conviviale: i soci si ritroveranno infatti giovedì 1 dicembre alla “Locanda della Baraggia” di Villanova Biellese per la tradizionale Cena degli Auguri di fine anno. Con l'occasione verranno premiati i vincitori del Campionato Sociale 2022.