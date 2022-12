Electric Day torna il 3 dicembre a I Faggi per aiutarti a scoprire più nel dettaglio la mobilità elettrica senza pregiudizi e con le giuste informazioni

A grande richiesta torna il secondo appuntamento dell’evento Electric Day organizzato dalla concessionaria Nuova Assauto di Gaglianico nella stupenda location de I Faggi. La città di Biella è la prima a credere in una maggiore sostenibilità ambientale per assicurare ai cittadini un posto sempre più sano in cui vivere ed ha accolto questo evento sostenendolo con il patrocinio della città.

Sarà una giornata dedicata alla mobilità elettrica e sul futuro dei nostri spostamenti. Electric Day è nato dall’idea di avvicinare le persone alla mobilità del futuro e aiutarle a trovare le giuste informazioni in un mercato ancora viziato dalle troppe fake news e leggende metropolitane.

Durante la giornata di sabato 3 dicembre avrai la possibilità di provare tutte le auto elettriche dei brand Ford, Hyundai ed MG e tutte le tecnologie già oggi presenti sul mercato in un percorso cittadino nel cuore di Biella. Nella sala riunioni della villa potrai invece seguire i tre interventi che tratteranno temi diversi per aiutarti a capire perché la mobilità del futuro sarà elettrica.

Il primo sarà alle 11:00 e tratterà con una tavola rotonda un tema delicato legato alla mobilità urbana e micro-mobilità per una città a misura d’uomo nella quale intervisteremo diverse realtà per comprendere meglio come si svilupperà la mobilità cittadina nei prossimi anni. Alla tavola rotonda parteciperanno: Michele Pavan - titolare e Sales Manager della concessionaria Nuova Assauto, Gianluca Bilato - CTO di Bulato Impianti elettrici che parteciperà per CNA Biella, Ludovico Bizzocchi - fondatore della start up Skouty - e Frank Molinari - co-fondatore della start up Portobellocar e managing consultante per Green-G Electric Vehicles.

Il secondo intervento vedrà sempre il titolare della concessionaria Nuova Assauto di Gaglianico Michele Pavan spiegarci come stanno cambiando le abitudini dei consumatori e futuri guidatori, con un intervento dedicato alle nuove modalità di acquisto auto e perché l’elettrico può essere davvero un vantaggio per l’ambiente e il portafoglio di chi la guida. Mentre il terzo ed ultimo intervento ci aiuterà ad avere una visione più completa e orientata al futuro della mobilità con l’intervento di Frank Molinari che ci spiegherà approfonditamente la visione di Green-G sulla logistica cittadina per le consegne dell’ultimo miglio.

Non solo auto ma anche bici e….

Per rendere l’esperienza ancora più completa e coinvolgente protrai provare le biciclette elettriche con i ragazzi di Freebike in un percorso dedicato. Potrai anche scoprire e provare tutti i servizi esclusivi del circolo del Tennis I Faggi come la bellissima SPA oppure provare Padel e Tennis con i loro istruttori. In più solo per quella giornata potrai acquistare un loro abbonamento con un sconto del 20%. Scopri con noi un mondo elettrizzante e prenota la tua partecipazione all’evento compilando il form di contatto sul sito nuovaassauto.com

Per prenotare l'esperienza clicca qui: http://bit.ly/3iseQkV