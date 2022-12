E’ ufficialmente partito il progetto per il raddoppio della Strada Trossi.

Lo scrive sui suoi canali social il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, dopo l’incontro di ieri, martedì 29 novembre, con il Sindaco di Gaglianico Paolo Maggia: “Ieri abbiamo visto e poi lavorato sui primi elaborati che ridisegnano la Strada Provinciale Trossi. Insieme all’amico Paolo Maggia abbiamo analizzato centimetro per centimetro la "futura" Trossi e abbiamo riversato ai progettisti ragionamenti, dubbi, suggerimenti, modifiche per rendere armonico e funzionale il progetto” .

“In queste ore – continua Ramella Pralungo - i progettisti stanno lavorando su quanto concordato in modo da avere un progetto definitivo che dovrà trovare le coperture finanziare per la sua realizzazione già nel bilancio 2023. Insomma è iniziata l'avventura della "costruzione" della nuova Trossi. Avventura che dovrà passare da ragionamenti, da confronti (ed eventualmente da modifiche) con tutti i consiglieri provinciali, con le proprietà e le attività che sono nate in prossimità della strada e che la vivono quotidianamente”.

“Insomma - conclude il Presidente della Provincia - ieri è stata una bella giornata perché è sempre più vicina la realizzazione del raddoppio della Trossi. Perché il mondo va avanti, va veloce e noi dobbiamo intercettarlo perché lo dobbiamo ai Biellesi. Faremo un bel lavoro e proveremo a farlo nella concordia, ne sono convinto! Ora avanti tutta!”.