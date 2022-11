Il Parco Commerciale Gli Orsi festeggia il Natale con numerose iniziative per tutto il mese di dicembre

Il Parco Commerciale Gli Orsi si prepara all’arrivo del mese più atteso dell’anno organizzando una serie di attività per coinvolgere la comunità locale e festeggiare la magia del Natale.

Per inaugurare il programma di iniziative del periodo natalizio, dal 1°dicembre all’8 gennaio, si terrà “IO CI RIGIOCO” la raccolta di giocattoli nuovi o usati per i bambini meno fortunati, in collaborazione con l’associazione “La Banca del Giocattolo”. In questa occasione, tutti i visitatori de Gli Orsi potranno compiere un piccolo ma importante gesto di generosità in tema con lo spirito natalizio, consegnando un dono nel grande contenitore a forma di pacco di Natale che sarà collocato all’interno del Parco Commerciale.

Continuano le iniziative solidali anche l’11 dicembre per la festa dedicata a Santa Lucia, in cui Gli Orsi ospiterà un evento di beneficenza organizzato da i Think Biker a favore della Onlus Domus Laetitiae. Durante questa giornata, alle 9.30, è previsto l’arrivo dei Babbi Natale biker con la successiva esposizione delle moto nella piazza esterna della struttura. Dalle 15.00 in poi tutti i bambini presenti, insieme all’animazione, potranno fare un giro in quad condividendo anche una gustosa merenda in una giornata ricca di sorprese.Infine, a coronare questa speciale atmosfera, non poteva mancare l’incontro con l’uomo più amato dai bambini. Sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, Babbo Natale arriva a Gli Orsi, insieme al suo aiutante elfo, per regalare sorrisi e deliziosi dolcetti a tutti i bambini che potranno scattare delle foto ricordo all’interno del magico villaggio di Natale allestito all’interno del Parco Commerciale.

Alessandro D’Angelico, Direttore del Parco Commerciale Gli Orsi, dichiara: “Il Parco Commerciale Gli Orsi è da sempre attento ai bisogni della comunità locale. Con questo programma di eventi dedicati alle festività, ci impegniamo a coinvolgere tutto il territorio per regalare il calore e la gioia del Natale, promuovendo anche azioni di solidarietà che si inseriscono a pieno titolo in questo clima di festa”.Per maggiori informazioni, visita il sito www.gliorsi.it