A Candelo lavori in via Sandigliano - Foto Provincia Biella

Visti i lavori programmati dalle Ferrovie per rinnovamento binari linea ferroviaria Santhià-Biella e che prevedono la chiusura della strada verso Gaglianico, nelle stesse giornate l'Amministrazione di Candelo interverrà in via Sandigliano: in questi giorni a Candelo si lavorerà infatti allo spurgo delle caditoie stradali e anche alla messa in sicurezza mediante il posizionamento di isole spartitraffico.

Nel dettaglio sono previste la realizzazione di 8 isole spartitraffico in gomma riciclata complete di delineatore e lampeggiatori a led, con delimitazione dell’isola centrale dei sistema a rotatoria in via San Lorenzo e Via Iside Viana e sostituzione di dossi rallenta-traffico per una spesa totale di 35.446,75 euro. L’estensione del servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, portandolo l'impegno di spesa da euro 25.300,50 ad euro 30.300,50 (aumento di 5.000 euro).

"Abbiamo così trasformato un temporaneo impedimento in un'opportunità preziosa per migliorare ancora la sicurezza del nostro paese" dichiara il Sindaco Paolo Gelone.