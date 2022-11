A Casapinta l’inaugurazione della Piazza del Centro

A conclusione di un anno che l’ha vista protagonista, domenica 4 dicembre, alle 10:30, sarà inaugurata la Piazza del Centro di Casapinta, con 7 gigantografie raffiguranti cartoline storiche del paese, che saranno scoperte ed installate sulle ringhiere e sulla sede dell’Unione Montana Biellese Orientale dove c’era l’ex asilo.

Il 2022 è stato infatti un anno con tanti interventi in piazza come spiega il Vice Sindaco Danilo Cavasin: “Abbiamo pulito gli autobloccanti ed il marciapiede davanti all’Unione Montana con con due volontari e l’idropulitrice alimentata da acqua ed energia elettrica fornite dall’Unione. Abbiamo ripristinato la pavimentazione. Abbiamo installato la panchina rosa, il dipinto sul valore delle donne opera di 7 pittrici, e la balconata fiorita comprando i fiori con i gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Tutte opere realizzate dal volontariato, come il Gruppo Bagnur formato da 7 donne che, una per giorno, bagnano la balconata”.

“Domenica - continua Cavasin – sarà l’occasione per i riconoscimenti alle pittrici, al Gruppo Bagnur e alle imprese che hanno sponsorizzato le gigantografie. A cominciare da Brovetto Giancarlo della Brovetto Antonio e Figli, una delle prime imprese di fabbri e lattonieri biellesi, nata nell’Ottocento a Casapinta, che ha sponsorizzato tutta l’intelaiatura delle gigantografie”.