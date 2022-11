Occhieppo Inferiore: al via i lavori nella mensa delle scuole, dureranno tre settimane

Cantiere aperto nei locali mensa delle scuole a Occhieppo Inferiore: oggi martedì 29 novembre si è provveduto allo sgombero della cucina, dove saranno concentrati i primi interventi che partiranno domani.

"Dobbiamo procedere alla messa in sicurezza degli spazi - spiega la sindaca Monica Mosca - poi saranno interessati anche da lavori il soffitto e le porte". In tre settimane sarà però tutto finito, assicura la sindaca: "I ragazzi continueranno in ogni caso a mangiare nei locali dove hanno sempre mangiato - conclude - . Solo i pasti saranno cucinati dalla ditta che ha l'appalto in un altro luogo. Spiace per il disagio, ma sarà davvero concentrato in tre settimane".