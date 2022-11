Donato, domani Consiglio Comunale

E’ stato convocato per domani, mercoledì 30 novembre, il Consiglio Comunale di Donato, che si terrà alle 20 presso la sala consigliare di via Umberto 4, in seduta aperta al pubblico.

Questo l’ordine del giorno, stilato in sette punti dal Sindaco di Donato, Desirée Duoccio.

Esame ed approvazione verbali seduta precedente. Ratifica della Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022/2024 adottata con delibera di Giunta lo scorso 20 ottobre. Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024. Presa d’atto di una correzione al Quadro Verifica Equilibri del Rendiconto 2021. Approvazione progetto di fusione per unione tra ATL Biella Valsesia Vercelli e ATL della Provincia di Novara. Modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in modalità "a distanza". Conciliazione stragiudiziale finalizzata all'alienazione di porzione di terreno in possesso di privati senza titolo.