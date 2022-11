Campiglia Cervo, nuovo mezzo per il Gruppo Comunale di Protezione Civile

Buone notizie per il paese di Campiglia Cervo. È arrivato il nuovo mezzo per il Gruppo Comunale di Protezione Civile. “Grazie anche ad un contributo della Fondazione CRT – sottolinea il sindaco Maurizio Piatti – Il Comune aveva partecipato ad un bando del 2021 ed era riuscito a vincerlo. Il veicolo è arrivato quasi due settimane fa. Ora è a disposizione e sarà utilizzato su tutto il territorio di Campiglia per gli interventi di riparazione e messa in sicurezza”.