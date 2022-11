Biella capitale del tennistavolo

Inizieranno giovedì i lavori di allestimento per rendere il PalaPajetta “la casa” del tennis tavolo. Infatti da domenica, e per un’intera settimana, la struttura comunale ospiterà una serie di eventi pongistici incredibile, che culmineranno con l’appuntamento di martedì 6 dicembre, quando la Nazionale italiana maschile sfiderà la Repubblica Ceca: in palio le qualificazioni ai campionati Europei 2023.

Le luci della ribalta si accenderanno domenica 4 dicembre con il Grand Prix Regionale Giovanile al quale parteciperanno circa 200 atleti, in rappresentanza di una ventina di società: dagli Under 9 agli Under 19. Si giocherà su 16 tavoli, che saranno gli stessi utilizzati la settimana successiva. Si inizierà alle ore 9,30 con i gironi di qualificazione maschili e femminili. I primi e le prime due di ognuno saranno ammessi al tabellone principale a eliminazione diretta e gli altri al tabellone di consolazione. Gli incontri saranno sulla distanza dei due set su tre. Ci saranno anche atleti e atlete valdostani. “Domenica 4 dicembre saremo a Biella con una prova unica, alla quale parteciperanno dai piccolissimi, che hanno appena iniziato a giocare, ai più grandi, che praticano da qualche anno – spiega il presidente regionale della FiTeT Paolo Lentini -. Forse non ci sarà attività di alto livello, ma ci sarà grandissimo entusiasmo. Come Regione abbiamo un settore giovanile fra i migliori in Italia: le nostre società ci rappresentano benissimo in ambito nazionale e quelle di spicco raggiungono posizioni importanti nei medaglieri”.

Lunedì sarà dedicato al Torneo Promozionale con il coinvolgimento delle scuole del Comune di Biella. “Il coinvolgimento delle scuole è un volano positivo, che contribuisce a portare nuova linfa al tennistavolo – affermano il vice sindaco Giacomo Moscarola e l’assessore all’istruzione pubblica Gabriella Bessone -. Oltre a ciò, come amministrazione abbiamo sempre voluto un connubio fra sport e turismo, perchè nel nostro territorio, che negli ultimi anni ha sentito in modo rilevante gli effetti della crisi, abbiamo puntato a una diversificazione rispetto alla monocultura tessile. Portare nei nostri luoghi, grazie all'attività sportiva, persone che possano poi tornare è molto positivo per noi».

Martedì 6 dicembre il PalaPajetta si tingerà d’azzurro con il match della Nazionale. Per questa importante sfida alla Repubblica ceca il coach Lorenzo Nannoni si affiderà al mantovano Matteo Mutti (Top Spin Messina), al bolzanino Jordy Piccolin, al novarese Daniele Pinto (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e al romano Tommaso Giovannetti (Tennistavolo Genova). “Gli eventi di Biella rappresentano qualcosa di unico, perché nella storia della nostra Federazione mai siamo riusciti a mettere insieme tanti appuntamenti di natura diversa, di livello nazionale e internazionale, che saranno preceduti dal Grand Prix Regionale Giovanile – dice il presidente federale Renato Di Napoli -. Devo ringraziare di cuore l'assessore regionale Fabrizio Ricca, che ha creduto in noi, e noi nel nostro piccolo abbiamo dato dimostrazione di efficienza e competenza. Con grande piacere torniamo a Biella per questa kermesse pongistica. Sono grato anche all'assessore Moscarola, al sindaco Claudio Corradino, al consigliere regionale Michele Mosca e a tutta l'amministrazione biellese, che è stata collaborativa in tutti i sensi. Il dirigente dell'Ufficio Sport Antonio Pusceddu si è messo a disposizione per rendere il PalaPajetta all'altezza della situazione e funzionale alla nostra attività. Ci sarà una notevole copertura mediatica, con quattro tavoli in diretta sul canale YouTube della FITeT, oltre alle riprese del match della Nazionale, che andrà in diretta in tutto il continente, sul canale della European Table Tennis Union”.

Per il consigliere regionale Michele Mosca «questa è una delle occasioni in cui si concretizza la collaborazione fra istituzioni. Oggi Biella è di fatto diventata uno dei principali capoluoghi per quanto riguarda le attività sportive a tutto tondo. Siamo riusciti a sviluppare un settore alternativo che porti turismo. Dopo Piemonte 2022, Regione Europea dello Sport, il prossimo anno Biella, assieme ad altri 32 Comuni della Provincia, sarà Comunità Europea dello Sport. Il 6 e il 7 dicembre saremmo a Bruxelles per ritirare ufficialmente la bandiera di ACES. Nel 2023 ci sarà dunque un calendario che permetterà di sviluppare lo sport e di parlare anche di salute, benessere, moda e di solidarietà. Grazie alla FITeT per questa ulteriore importante serie di eventi e speriamo che nel prossimo futuro si possa aprire un'altra finestra dello stesso livello”.

Programma degli eventi

Domenica 4 dicembre Ore 9,30 Torneo regionale Piemontese Grand Prix

Lunedì 5 dicembre Torneo Promozionale con il coinvolgimento delle scuole del Comune di Biella

Martedì 6 dicembre - Qualificazioni ai Campionati Europei del 2023 Ore 17,30 match maschile Italia-Repubblica Ceca

Mercoledì 7 dicembre - International Transalpin Trophy - Mediterranean Cup Ore 8,30 avvio competizioni a squadre Ore 16 round robin gare individuali

Giovedì 8 dicembre Ore 8,30 prosecuzione gare a squadre e individuali Ore 19 premiazioni

Venerdì 9 dicembre - Giornate Rosa - 1° Memorial Elvira Gattulli Ore 9 singolare femminile di quinta categoria Ore 15 singolare femminile di quarta categoria

Sabato 10 dicembre Ore 9 singolare femminile di terza categoria

Domenica 11 dicembre Ore 9 singolare femminile assoluto

Sabato 10 dicembre - 1° torneo nazionale maschile Ore 9 singolare maschile di terza categoria

Domenica 11 dicembre Ore 9 singolare maschile assoluto

Il Piemonte pongistico

Il Piemonte è una delle Regioni di riferimento del tennistavolo italiano. Su un totale di 23mila tesserati in ambito nazionale, può contare su un numero d'iscritti pari a 2.370, di cui 1.350 rientrano nel settore giovanile. Le donne sono 460. La Provincia con la presenza più numerosa è Torino, con un dato complessivo di 830 unità, con 166 donne e 472 giovani. In tutto le società operative sono 43 e 41 svolgono attività di campionato. Sono ripartite 14 nella Città Metropolitana di Torino, 10 in Provincia di Cuneo, 5 di Alessandria e di Novara, 4 di Biella, 2 di Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola e 1 di Asti. Sul fronte dell'attività a squadre, il Cus Torino ha vinto due scudetti maschili (2011 e 2015) e quattro femminili (1966, 1972, 1973 e 1974), la Ginnastica Torino due maschili (1948 e 1949) e il Nichelino uno maschile (1968). In ambito paralimpico, i club più titolati sono il Cus Torino e il Tennistavolo Torino. Il Piemonte occupa il quarto posto, alle spalle di Lombardia, Toscana e Sicilia, nel medagliere della storica manifestazione denominata Coppa delle Regioni, nata nel 1981, avendo ottenuto 5 primi posti, 6 secondi e 7 terzi.