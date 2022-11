Coppa Oropa 1930, quando lo sport incontra le creatività

Ripercorrere la storia di eventi gloriosi ad Oropa, questa è la volontà dell'associazione, che a distanza di 3 anni dalla celebrazione del centenario della nascita dello Sci Club Biella, con il suo archivio fotografico ispira Modesto Bertotto nella realizzazione di un’esclusiva collezione tessile dedicata alla storia dello sci ad Oropa.

Coppa Oropa 1930, il nome del progetto. Le immagini storiche del 1930 sono state reinterpretate in una collezione tessile dallo stile essenziale per un consumatore che guarda al futuro con coscienza ambientale e attenzione alla qualità dei processi produttivi impiegati.

Perchè il 1930? Con la costruzione del trampolino Oropa nei pressi della vecchia funivia, uno tra i primi in Italia, per volontà del fondatore Guido Alberto Rivetti, dei soci di allora dello Sci Club e di diversi enti del territorio, la conca diventa meta anche di grandi sciatori e di campioni olimpici. Ed è proprio quest’epoca straordinaria, che Giulio Enoch Ad della Modesto Bertotto ha voluto rievocare attraverso tessuti jacquard realizzati impiegando lana riciclata e una piccola percentuale di seta, tutto Made in Italy e certificato nei processi.

Il progetto vuole porre l’attenzione su un prodotto che puo’ raccontare la nostra storia, sull’Heritage del nostro territorio, uno stimolo alla realizzazione di altri progetti futuri per il mantenimento della nostra eredità alpina.

Parte del ricavato delle vendite andrà a sostegno dello Sci Club Biella che con la sua attività promuove la Montagna e la passione per lo sci. Si ringraziano il Sig. Claudio Lanza per l’esposizione di sci ed abbigliamento sportivo dell’epoca utilizzati nella famosa gara Internazionale di salto dal trampolino Oropa e Antonio Canevarolo per la realizzazione di un filmato straordinario, che nel corso della serata ci faranno rivivere questi eventi spettacolari.

La capsule collection sarà presentata al pubblico giovedì 1 dicembre alle ore 18,30 presso la Storica Enoteca del Centro a Biella in via Gramsci 11. L’ingrasso è libero previa registrazione all’indirizzo mail info@modestobertotto.com