Insaccatrice: salumi e salsicce sempre fresche

Le insaccatrici professionali vengono impiegate per la creazione di salumi e insaccati. L’ insaccatrice è consigliata per tutti i tipi di lavorazione della carne nel settore alimentare, è quindi indispensabile nelle macellerie, salumerie, gastronomie, ma anche nelle piccole produzioni artigianali e persino per uso domestico. Tutte le insaccatrici sono idonee al contatto alimentare e vengono realizzate con materiali di alta qualità adatti all’uso professionale. Anche online è possibile acquistare insaccatrici di ottima qualità, basta affidarsi a siti sicuri e professionali come Ristosubito che offre macchine di qualità a prezzi altamente competitivi.

L’insaccatrice è una macchina dalla funzionalità molto specifica, serve cioè ad insaccare salsicce e salumi, si tratta di uno strumento indispensabile in macellerie, salumerie, ristoranti e negozi di alimentari. Con un’insaccatrice si possono preparare salsicce e salumi secondo i propri gusti e sbizzarrirsi in diverse ricette. Inoltre, si ha la sicurezza di utilizzare solo materie prime di qualità.

L’insaccatrice funziona piuttosto semplicemente. Sostanzialmente, viene introdotto un budello (sintetico o naturale) in cui viene poi infilata la carne con l’aiuto di una pressa. È però importante conoscere bene come funziona, in modo da sapere come scegliere il modello migliore.

Le insaccatrici si dividono in due tipologie:

Insaccatrici elettriche : sono composte semplicemente da un pistone che viene azionato tramite dei comandi a pedale. Per questo motivo sono macchine adatte in particolare ai professionisti o a chi ha intenzione di preparare spesso salsicce e salumi.

Insaccatrici manuali sono le più semplici ed economiche. Il pistone viene azionato appunto manualmente attraverso una manovella. È la scelta ideale per chi ha necessità di preparare una salsiccia ogni tanto.





INSACCATRICI PROFESSIONALI: COMPOSIZIONE E DIFFERENZE





Vediamo adesso le parti che compongono un’insaccatrice:

Il cilindro per la carne; si tratta del corpo principale della macchina. È costituito da un grosso cilindro in cui viene inserita la carne macinata che verrà poi insaccata. Il cilindro può essere posizionato sia in verticale che orizzontalmente.

Il tubo per la salsiccia; permette di infilare la carne nel budello. I tubi possono essere di dimensioni diverse, a seconda del diametro che si vuole dare alle proprie salsicce.

Lo stantuffo; serve a spingere la carne in modo uniforme come una sorte di pressa, in modo che non ci siano irregolarità nelle salsicce.

Il motore o manovella; per azionare lo stantuffo si può usare una manovella nel caso dell’insaccatrice manuale o un motore elettrico nel caso dell’insaccatrice elettrica.

Inoltre possiamo ancora differenziare un’insaccatrice verticale da un’insaccatrice orizzontale, a seconda se il cilindro è posizionato verticalmente o orizzontalmente.

Non sono solo le salsicce a essere preparate con le insaccatrici: è infatti possibile anche preparare altri tipi di insaccati. Le insaccatrici per salumi sono diffuse soprattutto in ambito professionale.

Le insaccatrici migliori sono realizzate in acciaio inossidabile, un materiale duraturo e resistente che può essere lavato con molta semplicità e accuratezza.

Dunque se mangiare carne è la vostra passione e volete realizzare squisite ricette fatte in casa con l’insaccatrice sarà finalmente possibile. Oltre alla preparazione del macinato di carne, questa macchina consente di realizzare anche squisite salsicce, hamburger o polpette.