Latuta.com: l’eCommerce di abbigliamento da lavoro che raccoglie 90 anni di preparazione a fianco di aziende e professionisti

È ascoltando le necessità di imprese e professionisti che Latuta, store digitale specializzato nell’abbigliamento da lavoro che può contare su un’esperienza acquisita in quasi un secolo, ha composto una proposta strutturata in migliaia di capi, acquistabili rapidamente e attraverso modalità incentrate sulla massima semplicità. I prodotti interpretano la qualità dei brand più apprezzati del settore, associati a condizioni competitive e al vantaggio di sconti quantità.

All’interno della proposta figurano varie categorie, in particolare incontriamo Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico. Per quello che riguarda, più nello specifico, il settore hotellerie, restaurant e cafè Latuta dispone di:

Abbigliamento da cucina . In questa sezione si trovano cappelli da cuoco, giacche da cuoco e pantaloni da cuoco. Solo avendo tutti questi articoli si può comporre la divisa da lavoro perfetta.

Abbigliamento sala e bar . Divise da cameriere e da barman, di cui fanno parte magliette per barman, grembiuli barman e da cameriere. L’eCommerce ha selezionato un’ampia scelta di prodotti del settore così da soddisfare tutte le necessità.

Abbigliamento hotelleria . Gilet da lavoro, camicie da lavoro, gonne, pantaloni e tantissimi accessori come papillon e cravatte. Tutti prodotti con cui rinnovare i set di divise per il personale dell’hotel.

Scorrendo l’offerta si trovano inoltre set di divise per la ristorazione per fornire soluzioni complete dedicate a tutti i professionisti, senza escludere accessori, calzature e copricapo. Il cliente può quindi procedere nella personalizzazione delle divise aggiungendo il proprio brand, nomi dei dipendenti o con altre soluzioni creative.

Passando invece in rassegna i prodotti del settore sanitario troviamo, tra gli altri, casacche sanitarie (con scollo a v oppure alla coreana, chiusura a zip o con bottoni, a maniche lunghe o corte), pantaloni sanitari (un’ampia selezione di modelli da abbinare alle casacche, in tinta unita o spezzato), camici medici (ideali per dottori e dentisti), zoccoli sanitari (risorse indispensabili per svolgere in totale sicurezza e comodità il proprio lavoro), cuffie chirurgiche (tinta unita o fantasia).

Quanto poi al settore edilizia, incontriamo l’abbigliamento da lavoro generico (concepito per meccanici, saldatori, carpentieri e operai), abbigliamento termico (capi per operare anche quando la stagione è più rigida), abbigliamento ad alta visibilità (giacca da lavoro alta visibilità, pantaloni da lavoro alta visibilità, magliette, gilet, felpe alta visibilità). Sono inoltre disponibili scarpe antinfortunistiche e stivali antinfortunistici, selezionati tra i marchi di riferimento.

I brand sono stati infatti scelti tra i più autorevoli del settore. Possiamo ricordare, tra gli altri, Rossini, Isacco, Pukka, U-Power, Creyconfe, Egochef, Giblor's e Payper. Ogni settore professionale trattato dispone di un catalogo dedicato: ordine e semplicità al servizio delle aziende.

Ad arricchire l’offerta giungono sconti quantità su taglie e colori, anche assortiti. Viene offerta, poi, l’opportunità di personalizzare le proprie divise con ricami e serigrafie. Senza dimenticare che non sono previsti minimi d’ordine.

Gli sconti per quantità su taglie e colori assortiti possono essere consultati online in tempo reale. Aumentando o diminuendo le quantità di un prodotto viene aggiornato il prezzo unitario effettivo: al crescere dei quantitativi, ovviamente, aumenta il risparmio. Per approfittare degli sconti quantità è sufficiente selezionare anche solo due prodotti.

L’esperienza d’acquisto su https://latuta.com/ è improntata su velocità e semplicità. Nello spazio di qualche istante è possibile trovare l’articolo desiderato. Inoltre, per richiedere informazioni o un preventivo su misura sono disponibili diversi canali, dalla chat online ai form. Non è un caso, dunque, se sono più di 25.000 gli ordini gestiti ogni anno.