Le “Antinomie” al castello di Cerrione, FOTO

Venerdì 25 novembre era la giornata dedicata alla lotta alla violenza sulle donne e il Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” ha voluto sottolineare il momento presentando una personale dell'artista torinese Alberto Ribe' dal titolo “Antinomie”, titolo alquanto particolare voluto dalla curatrice Claudia Ghiraldello, Presidente del Centro stesso.

Alberto Ribe', da sempre appassionato della street art, ha collaborato con studi grafici e pubblicitari tra cui quelli di Armando Testa e di Lorenzo Marini; ha lavorato per le case editrici Giunti, Loescher, Rizzoli e San Paolo e per l'UNICEF. Ha partecipato a molti concorsi nazionali e internazionali meritandone riconoscimenti e premi. Quella che è esposta al Centro Culturale di Cerrione è una collezione di acquarelli inediti che, in parecchi casi abbinati all'acrilico e al pastello a cera, presentano volti femminili. Alcuni volti raccontano in modo significativo la sofferenza femminile perché si presentano con colature di colore che rigano appunto i volti. Si può parlare perciò di “Antinomie” ossia, come ha spiegato la Ghiraldello durante il vernissage, di “atroci ed inspiegabili contraddizioni tra la bellezza e la violenza che quella bellezza colpisce”. La stessa Ghiraldello ha sottolineato che “non si tratta meramente di avvenenza fisica, è la venustà psicologica, la venustà dell'anima che viene ad essere ferita”. Non a caso alcuni dipinti sono l'insieme di altri dipinti uniti in modo provocatorio da cerotti a simboleggiare le ferite, fisiche e morali, da cui troppo spesso le donne sono segnate.

La mostra è stata inaugurata a pochi giorni di distanza dalla morte del dottor Mauro Valentini, Presidente della LILT Biella, ed è stata l'occasione per ricordarne l'impegno a favore della lotta contro i tumori femminili. Per questo motivo il Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” e l'artista Alberto Ribe' hanno voluto donare uno dei dipinti esposti a questa associazione nella persona della dottoressa Rita Levis che è subentrata nella impegnativa carica di Presidente della LILT Biella. La Levis, molto commossa, ha ricevuto il dipinto e ha affermato che il medesimo sarà strumento di beneficenza. Accompagna la mostra anche un catalogo che, a cura della stessa Ghiraldello, racconta la carriera di Ribe' e contiene tutte le riproduzioni delle opere esposte. Proprio il catalogo testimonia la particolarità di uno dei dipinti in mostra; si tratta di un “work in progress” appositamente creato per fungere da provocazione al visitatore. Dal momento, infatti, che l'opera in una prima versione racchiudeva solo quattro volti femminili e in una seconda versione ne è stato aggiunto un quinto a testimoniare la sofferenza di un'altra donna, il dipinto si pone come spunto per una domanda, la domanda che la Ghiraldello ha rivolto al pubblico durante il vernissage: “Prima che la mostra finisca quanti volti ancora si dovranno aggiungere?”.

Erano presenti all'evento la ex Senatrice Nicoletta Favero, la Prefetto di Biella Franca Tancredi, il Colonnello dei Carabinieri Comandante Provinciale di Biella Mauro Fogliani, l'ex Sindaco di Biella Vittorio Barazzotto nonché soci della LILT Biella, collezionisti e artisti anche da fuori Biellese. La mostra potrà essere visitata, ad ingresso libero, fino al 18 dicembre dal venerdì alla domenica dalle ore 15 alle ore 18 oppure su appuntamento.

Info: direzione.centroculturale@tenutacastello.it oppure cell. 349 0848997.