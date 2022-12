Aperitivo con l'autore in biblioteca a Cavaglià

La Biblioteca comunale di Cavaglià, nell'ambito della rassegna "Aperitivo con l'autore", ospiterà sabato 3 dicembre alle ore 10.30 presso la Sala Convegni (Edificio Aquila di via Vercellone) la presentazione del libro "Di lui...solo più una medaglia?" di Guido Donati.

Si tratta di un romanzo che narra la vicenda di due fratelli partiti, negli anni Sessanta, alla volta della Jugoslavia di Tito per recuperare le spoglie di un terzo fratello, caduto in terra straniera a seguito dell'esplosione di una bomba durante la Seconda Guerra Mondiale. Guido Donati, biellese classe 1968, presenterà la sua opera in dialogo con la bibliotecaria Annalisa Malfitana e la giornalista Laura Boerio.

I diritti d'autore ricavati dalla vendita del libro saranno interamente devoluti all'Azienda Ospedaliera Università di Verona - Unità del pancreas. La presentazione è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.