Stavano fumando uno spinello all'interno di una lavanderia ma vengono sorpresi dai Carabinieri. E ora sono stati segnalati alla Prefettura come “assuntori di stupefacenti”.

A finire nei guai, stando alle prime ricostruzioni, due giovanissimi, portati poi in caserma per gli accertamenti del caso. Inoltre, in loro possesso, sarebbe stato trovato qualche grammo di hashish, prontamente sequestrato. Il fatto è successo ieri sera, 28 novembre, a Ponderano.