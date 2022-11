Lunedì nero sulle strade del Biellese, tre incidenti con danni a semaforo e colonnina gas

Lunedì nero sul fronte degli incidenti stradali: ben tre si sono verificati nella sola giornata di ieri, 28 novembre. Il primo si è verificato poco dopo le 12.30 a Vigliano Biellese, dove due mezzi si sono scontrati per cause da accertare nella centralissima via Milano. Non ci sarebbero stati feriti.

Intorno alle 14, invece, a seguito di sinistro stradale, sarebbe rimasta danneggiata una colonnina del gas. Il fatto è avvenuto a Lessona. Sul posto, oltre alla Polizia locale, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.

Infine, a Mongrando, altro incidente con segnalazione semaforica abbattuta. Anche in questo caso nessun conducente alla guida avrebbe riportato conseguenze gravi. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.