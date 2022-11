A Gaglianico torna il “Giocattolo Sospeso”

Anche quest’anno in occasione del Natale l’Amministrazione Comunale di Gaglianico riattiva “Giocattolo Sospeso”, il progetto solidale che ispirandosi all’usanza del “caffè sospeso” invita tutti i cittadini a contribuire con un piccolo gesto per regalare un sorriso e una speranza ai bambini le cui famiglie si trovano in condizioni di difficoltà economiche. Tutti coloro che vorranno sostenere con il proprio contributo il Giocattolo Sospeso potranno farlo presso i negozi Toys Center e Giocheria Biella che anche quest’anno hanno dato la loro disponibilità per questa iniziativa di solidarietà.

«Il Natale è magia e la magia è poter vedere lo stupore negli occhi dei bambini - dice Paolo Maggia, primo cittadino di Gaglianico - Mai come in quest’anno così difficile e travagliato per tanti motivi poter dare sostegno alle famiglie meno fortunate diventa importante. Il mio personale ringraziamento va all’Assessore Alma Memic, che da anni porta avanti con impegno e convinzione questa iniziativa, agli esercizi commerciali che continuano a dare la loro disponibilità e a tutti coloro che con un piccolo gesto di buon cuore possono portare felicità. La solidarietà ci rende migliori!».