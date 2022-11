Per la concentrazione NaturalBoom vince a ImpactTO

Il premio assegnato a NaturalBoomhttps://www.sportinnovationhub.it/_files/ugd/bb8a69_1d0b6cc69f914035a022c0d6331f6bc5.pdf è un riconoscimento regionale che dà risalto a progetti, prodotti e servizi innovativi, dal forte impatto sociale, economico e industriale nel mondo sportivo, riservato a realtà nate in Piemonte o che qui hanno una ricaduta.

Gianmarco Sala, direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo https://fprconlus.it/, nel suo intervento introduttivo all'area Salute ha ricordato “quanto, sin dalla sua nascita, lo sport sia vicino alla Fondazione, con i suoi valori e il suo impegno. Società, atleti e volontari di tutte le discipline sono i grandi alleati di Candiolo e della salute dei cittadini”.

“Abbiamo ricevuto i complimenti del Dott. Sala ed è poi stato Gabriele Ganeto diSport2next a consegnarci il premio” spiega l’imprenditore Andrea Campagnolo, inventore del MentalDrink.

La manifestazione era organizzata dall’associazione di promozione sociale SportInnovation Hub (SIH) https://www.sportinnovationhub.it/sport-innovation-awards,un appuntamento inserito nel calendario di Piemonte “Regione Europea dello Sport2022”, pensato per fare networking e quale occasione annuale per raccontare e diffondere l’idea di quanto lo sport sia trait d’union tra tecnologie avanzate, progetti imprenditoriali e opportunità lavorativa per i giovani.

NaturalBoom e il valore dell’integrazione mentale nello sport

NaturalBoom è in perfetta sintonia con il premio sul tema benessere e nutrizione, ma non solo. È infatti di grande importanza il valore dell' integrazione mentale nel mondo dello sport e della scuola, a patto che avvenga in modo naturale.

Le due ricette, The verde e zenzero https://www.naturalboom.it/the-verde-e-zenzero/ e Fiori di sambuco e limone https://www.naturalboom.it/fiori-di-sambuco-e-limone/, sono ideali per dissetare o, bevute calde, per combattere il freddo dell’inverno, soprattutto quando si fa attività all’aria aperta. Il MentalDrink scommette su 8 ingredienti (diversi per ogni etichetta), tutti 100% naturali, è senza gas, non ha coloranti, conservanti o zuccheri aggiunti ed è una bevanda intelligente ricca di nootropi, capaci di migliorare la concentrazione, quindi ideale per la prestazione sportiva o mentale in genere.

Una bevanda con poche calorie in perfetta sintonia con il binomio sport-benessere

A Torino, al centro Padel Pala Village di Grugliasco, eccellenza italiana e punto di riferimento nazionale di questo sport emergente e di gran moda, NaturalBoom si è confrontato con attori diversi, il cui obiettivo comune è rendere lo sport in Piemonte un ecosistema forte, coeso, dinamico e di qualità.

Nella prima giornata quattro tavoli di lavoro, organizzati per dialogare e porre le basi per far nascere future iniziative a beneficio del territorio, hanno contato sul coordinamento dei referenti dei Poli di innovazione regionali Mesap, Pointex e BiopMed. Un confronto interattivo ricco di testimonianze di aziende a loro associate e che operano in ambito sportivo, da Sparco a Genea Biomed, Salute 360, Evolvo e Ncs Lab. I driver protagonisti sono stati la Transizione ecologica e il tema dello Sport inclusivo, visto non soltanto in campo ma anche nel mondo del lavoro.

Sport e Benessere è il binomio che piace a NaturalBoom. La storia del Mental Drink è infatti partita da un thermos che Campagnolo preparava per sé quando affrontava le onde in surf o quando con la tavola si lanciava sulle distese innevate in montagna. La scelta degli ingredienti deriva quindi dalla voglia di natura, dalla scelta di frutti e piante salutari, da un’esigenza di benessere fisico e mentale e, naturalmente, dalla passione per una vita tutt’altro che sedentaria. La certezza di aver creato qualcosa di unico si è così concretizzata in una bevanda in cui ogni ingrediente si unisce agli altri in un mix equilibrato di vitamine, minerali, amminoacidiche riducono lo stress psicofisico, e sostanze che svolgono un’azione tonica e stimolante.

NaturalBoom: una bevanda per la concentrazione innovativa, sana e sostenibile

Nella seconda giornata dell’evento torinese, sono stati poi consegnati gli Sport Innovation Awards da parte di Sport Innovation Hub APS e Stati Generali Mondo del Lavoro, che hanno unito le forze per offrire un riconoscimento e valorizzare ciò che accade “dietro le quinte”, al di là della competizione e del gioco.

NaturalBoom è stata scelta proprio grazie ai suoi requisiti. Un prodotto sostenibile e sano, rispettoso dell’ambiente e innovativo, capace di offrire una valida alternativa alle bevande che si trovano in commercio. Venduta attraverso la grande distribuzione in Centro e Nord Italia, è possibile trovarla anche nei negozi d’eccellenza che privilegiano i prodotti di qualità e naturali.

L’associazione SIH è nata appunto dalla convinzione che lo sport possa essere uno strumento di diffusione di valori etici e sociali, oltre che motore di sviluppo e di innovazione territoriale e professionale. Membro di Torino Social Impact, si propone di diffondere questa consapevolezza anche nell’ambito industriale del proprio territorio per la creazione di nuove imprese, promuovendo nel mondo del lavoro la valorizzazione delle competenze personali e professionali dei giovani studenti/atleti con azioni mirate alla salute e al benessere psicofisico.