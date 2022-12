Cosa provoca il gonfiore addominale? E come curarlo?

Il gonfiore addominale è una problematica molto diffusa a livello generale, tant’è che è davvero molto difficile trovare qualcuno che non ne abbia sofferto almeno una volta nel corso della propria vita.

Molte persone poi ne soffrono in maniera ricorrente e ciò è spesso molto fastidioso e anche piuttosto frustrante.

A parte alcune eccezioni, il gonfiore addominale è una manifestazione che non è provocata da condizioni patologiche di una certa gravità, ma, quando si presenta frequentemente, se non addirittura cronicamente, può avere un impatto piuttosto negativo sulla qualità della vita di una persona, anche perché, spesso, si associa ad altri sintomi gastrointestinali più o meno intensi e fastidiosi.

Spesso, coloro che soffrono di questo problema riferiscono al medico di base di avvertire la sensazione di pancia gonfia e dura . Frequentemente, tale sensazione si associa a dolore addominale; nei casi più gravi si hanno anche reflusso acido e diarrea. Alcuni riferiscono stipsi.

Quali sono le cause della pancia gonfia ?

La pancia gonfia si manifesta allorquando, all’interno dell’intestino o dello stomaco, si verifica un eccessivo accumulo di gas, circostanza che può essere dovuta a varie cause.

Di norma il problema alla base del gonfiore addominale è un regime alimentare poco equilibrato, ovvero basato su una errata ripartizione dei macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi).

Secondo i dettami della dieta mediterranea, una giusta ripartizione è data dalla seguente combinazione: 55% carboidrati, 30% grassi e 15% proteine; ovviamente ci possono essere lievi scostamenti che non causano particolari problemi.

Anche errate modalità di alimentazione possono causare accumulo di gas a livello intestinale; molte persone, per esempio, tendono a masticare poco e male e a mangiare troppo rapidamente; questo causa anche un rallentamento della digestione.

Altre possibili cause sono l’abuso di alcolici e superalcolici e il fumo di sigaretta (una pessima abitudine che, come ormai noto, può provocare malattie respiratorie particolarmente gravi).

La pancia gonfia è anche uno degli effetti collaterali di diversi tipi di farmaci come, per esempio, gli antibiotici , gli antinfiammatori e i gastroprotettori. Le terapie farmacologiche, inoltre, ancorché necessarie sono causa di alterazione della flora intestinale, un’altra causa di gonfiore a livello addominale.

Le variazioni ormonali che si verificano in gravidanza e durante il ciclo mestruale sono un’altra delle cause di pancia gonfia.

Il gonfiore addominale, infine, è uno dei sintomi di patologie come colite e gastroenterite nonché di problematiche più o meno comuni quali le intolleranze al lattosio e al glutine.

Come si cura la pancia gonfia?

Nella gran parte dei casi, l’adozione di un regime alimentare equilibrato e di un corretto stile di vita può migliorare notevolmente la situazione. In sostanza si tratta di mangiare in modo più sano, masticando lentamente e con il giusto relax; i pasti devono essere un momento piacevole, non una “pratica” da sbrigare in fretta e furia.

Ovviamente dovranno essere eliminate anche cattive abitudini come l’abuso di alcol e il vizio del fumo.

È poi possibile aiutarsi ricorrendo a prodotti contenenti probiotici, estratti vegetali ad azione antifermentativa ed enzimi digestivi.

L’assunzione di probiotici favorisce il ripristino e il mantenimento dell’equilibrio della flora batterica intestinale; gli estratti vegetali ad azione antifermentativa, oltre a contribuire all’eliminazione dei gas in eccesso (facendo così sgonfiare la pancia), sono di aiuto nella regolare motilità dell’intestino. Gli enzimi digestivi favoriscono il metabolismo dei carboidrati e facilitano il processo digestivo.

Tali prodotti risultano molto utili anche per riequilibrare la flora intestinale nel caso di terapie farmacologiche, soprattutto nel caso di assunzione di farmaci antibiotici.