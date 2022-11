Manutenzione degli alvei, un vademecum della Regione, Gabusi: “Nell'ottica della semplificazione e della sicurezza”

Sono appena una cinquantina di pagine dove si parla di manutenzione ordinaria e preventiva degli alvei, con l'iter da seguire per il taglio della vegetazione e la rimozione del materiale litoide. E' il vademecum che porta la firma della Regione Piemonte, presentato ieri, lunedì 28 novembre in Provincia. Presenti oltre al Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e l'Assessore alla Difesa del suolo, Protezione civile Marco Gabusi, il Prefetto Franca Tancredi, il consigliere regionale Mosca Mosca e diversi sindaci del territorio.

Si tratta di uno strumento utile che raccoglie tutte le indicazioni, i riferimenti regionali, le istruzioni e le informazioni necessarie a intervenire con attività di manutenzione sugli alvei, sulle sponde e nelle loro immediate vicinanze dei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico e per quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche. Nel documento si trovano indicazioni pratiche per la programmazione e la rapida attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e preventiva.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Ramella Pralungo che ha posto l'accento come la presentazione di questo documento sia avvenuta in un momento particolare, l'indomani del dramma di Ischia. Il Prefetto Tancredi ha chiesto a questo proposito un minuto di silenzio in ricordo proprio di quanto sta accadendo in queste ore: “Ci fa riflettere la presentazione di questo vademecum, sulle situazioni di pericolo. Ancora solo 2 anni fa lo straripamento del Cervo ci ha ricordato quanto sia importante prevenire”. “Quando è successo a Ischia ci fa comprendere quanto sia importante la prevenzione e l'assessore Gabusi ha più volte dimostrato la sua attenzione al territorio”, ha ribadito il consigliere regionale Mosca.

L'assessore Gabusi ha spiegato il perchè del vademecum: “Abbiamo voluto semplificare il lavoro di amministratori e di uffici e al tempo stesso rendere più sicuro il territorio. Ci siamo resi conto che quando si parla di pulizia dell'alveo c'è un insieme di competenze e di responsabilità che rendono difficile operare. E per questo motivo, abbiamo preso spunto di quanto hanno fatto regioni confinanti come Liguria e Veneto per esempio”.