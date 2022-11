Auser Cossato, al via raccolta di alimenti e panettoni per le parrocchie (foto di repertorio)

Proseguendo la tradizione della Solidarietà e della Sussidiarietà anche quest'anno, in occasione delle feste natalizie, Auser Cossato promuove una raccolta di beni di prima necessità mirata ad alimenti maggiormente richiesti: olio di semi e di oliva, latte e zucchero, più eventualmente prodotti dolciari per le feste, senza dimenticare panettoni e pandori.

La raccolta inizierà mercoledi 30 novembre e terminerà mercoledi 21 dicembre. Tutti i mercoledì e sabato, dalle 9 alle 12 nella sede di Auser Cossato in via Mazzini 68 a Cossato (per informazioni 3491287320).“Tutto il ricavato della raccolta lo consegneremo quest' anno alle parrocchie cossatesi – spiega il presidente Marco Abate - Chiesa della Speranza, Chiesa dell' Assunta, Chiesa di San Defendente Ronco, Convento della Spolina e i volontari delle parrocchie lo distribuiranno a chi di dovere”.