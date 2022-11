Via Corradino Sella a Biella al buio, un lettore: "E' da giorni che è così, non si vede nulla", FOTO

Via Corradino Sella a Biella al buio, un lettore: "E' da giorni che è così, non si vede nulla"

A Biella, arrivando dal ponte di Chiavazza andando verso il ponte della Maddalena, passati i primi lampioni, il buio inizia a diventare quasi inquietante.

E' da giorni che parte della via che porta verso la Valle Cervo è completamente senza illuminazione fino ad arrivare a dopo l'uscita del complesso dei Sella dove c'è l'attraversamento pedonale rialzato.

Il problema è che in quel punto le macchine non vanno proprio piano e se dovesse per caso attraversare la strada qualcuno non c'è possibilità di vederlo. Se qualcuno potesse intervenire sarebbe meglio, onde evitare incidenti vari. Siamo in autunno e diventa buio presto, ci sono anche tante persone che lavorano nel complesso dei Sella che lasciano l'auto lungo la strada.