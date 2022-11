Valle Mosso, scuola a porte aperte per le famiglie

È quasi tempo di iscrizioni per il futuro anno scolastico 2023/24: un momento importante di scelta e di crescita per bambini, ragazzi e famiglie.

La Scuola Secondaria di I grado di Valle Mosso organizza una serata a porte aperte per dare la possibilità agli studenti delle classi quinte del territorio e alle rispettive famiglie di conoscerne il progetto formativo, le iniziative educative e ricreative. L’open day si svolgerà venerdì 2 dicembre alle ore 18.30 presso i locali della Scuola (in Via Scuole, 8 - località Valle Mosso).

“Ospiteremo tutti coloro che vorranno scoprire più da vicino come è organizzata la nostra realtà scolastica e daremo la possibilità ai bambini in visita di mettersi alla prova”, afferma il corpo docenti. “Proporremo attività e laboratori, in cui i ragazzi saranno supportati dagli insegnanti e dai nostri alunni più grandi. Sarà un’occasione di conoscenza reciproca e divertimento in cui ragazzi e genitori potranno fare domande per soddisfare le proprie curiosità e chiarire eventuali dubbi”. Impegno primario della scuola è da sempre quello di porre al centro della propria progettazione gli studenti, ciascuno con la propria unicità, e la loro crescita. L’intento è quello di far emergere e valorizzare le predisposizioni e le potenzialità di tutti, in un contesto inclusivo, di sostegno reciproco e di attenzione al prossimo, che supporti il nascere e lo svilupparsi di talenti, ma sempre nel rispetto delle fragilità e dei limiti individuali.

Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso l’impiego di una variegata gamma di metodologie didattiche, tra cui particolare importanza acquisiscono gli approcci attivi e laboratoriali e la proposta di attività, corsi e progetti diversificati, attenti alle esigenze di ciascuno. Dopo il momento di open day, sarà offerto a tutti i presenti un piccolo rinfresco, per conoscersi meglio, dialogare e iniziare a costruire quel rapporto collaborativo con le famiglie e i ragazzi fondamentale per consentire alla scuola di mantenersi a misura di ragazzo: “a great place to be yourself” (un gran posto dove essere se stessi) e allo stesso tempo un gran posto dove crescere insieme.