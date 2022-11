Squadre biellesi alla Royal Cup, ecco i risultati FOTO

Nel week end del 26-27 novembre, Biella ha ospitato la terza edizione della Royal Cup, competizione di Taekwondo organizzata dal Comitato Piemontese della FITA (Federazione Italiana Taekwondo) e con il patrocinio del comune di Biella. Dopo il successo delle prime due edizioni, svoltesi a Torino e a Settimo Torinese, per il 2022 è stato scelto il Biella Forum, occasione unica per il nostro territorio considerando i numeri: 645 atleti in gara tra bambini, ragazzi e senior, 65 società sportive coinvolte provenienti da 13 regioni, fra cui Puglia, Sicilia, Lazio e Campania.

L'evento è stato realizzato con la collaborazione delle società Kwan Taekwondo Biella, New Generation Taekwondo e White Fox Taekwondo Piemonte, da diversi anni presenti nel territorio di Biella e Vercelli con attività agonistiche e amatoriali, le quali hanno lavorato in sinergia fornendo supporto organizzativo e con personale volontario durante le giornate di gara. Le tre società hanno partecipato con 35 atleti con un medagliere complessivo di 4 ori, 6 argento e 16 bronzo.

Kwan Taekwondo Biella: 16 atleti in gara, 3 oro (Alessandro Bagatello, Rolando Federico Bozzo e Thomas Catricalà), 3 argento (Irene Buzzano, Alessia Pozzato e Lorenzo Umilio) e 8 bronzo (Adam Droubi, Federico Cian, Giovanni Furlan, Habibi Sami El, Lian Clark Barrosa Rewarin, Michelle Centomo, Hamza Habti e Filippo Fittabile).

New Generation Taekwondo: 17 atleti in gara, 1 oro con Margot Avondo, 2 argento (Yuri Carollo e Camilla Zhukova) e 7 bronzo (Thomas Benanchietti, Antonio Leone Clerico, Edoardo Cominazzi, Aurora Bevilacqua, Orsola Hellen Righi, Elena Bozzo e Samuele Manfredo).

White Fox Taekwondo Piemonte: 2 atleti in gara, 1 argento con Evelina Morelli e 1 bronzo con Giovanni Bezzato.

La competizione ha visto come protagoniste le squadre pugliesi, che forti di una grandissima tradizione in questa arte marziale e con un grande numero di atleti presenti sui campi di gara (66 atleti di quattro diverse squadre), sono riuscite a conquistare sia il primo che il terzo posto nella classifica generale. Due squadre piemontesi sono comunque riuscite a salire sul podio al secondo (SSD Annozero di Torino) e quarto posto (A.S.D. Centro Taekwondo Piossasco).Le squadre locali, pur non avendo la quantità di atleti di queste grandi squadre, sono comunque riuscite a portare diversi atleti a medaglia, collocandosi in posizioni di tutto rispetto nella classifica generale.