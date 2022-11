Pallavolo Femminile: Serie B2, Pavia-bonprix TeamVolley 3-0

«Una Pavia troppo forte, di alto livello, con caratteristiche tecniche veramente importanti per noi, in questo momento». Le parole di coach Fabrizio Preziosa sono l'esatta fotografia di quello che si è visto in campo ieri sera, al Pala Ravizza di Pavia, nel match che vedeva opposte la capolista del Girone A di Serie B2 e il bonprix TeamVolley, presentatosi in terra lombarda con due vittorie consecutive all'attivo.

Il 3-0 finale (così come i singoli parziali: 25-11, 25-10, 25-16) è un risultato pesante, che racconta però in modo fedele il divario tra le due squadre. Il bonprix TeamVolley è riuscito a stare attaccato alla partita solo fino all'8-7 della prima frazione, quando un paio di indecisioni ha spianato letteralmente la strada a Pavia.

Lo staff biancoblù le ha provate tutte per arginare la superiorità delle padrone di casa, ma non c'è stato verso di rimettere il match in carreggiata. A nulla sono valse le numerose rotazioni provate durante tutti e tre i set. «Dopo la bella prova contro Chieri - continua coach Preziosa - non siamo riusciti a dare continuità al nostro gioco, non mettendo in pratica nulla di quello che avevamo preparato in palestra durante la settimana e con una qualità dei fondamentali troppo bassa per mettere in difficoltà una squadra come quella che stasera ci siamo trovati di fronte. Siamo durati in tutto 15 azioni, perchésull'8-7 del primo set, appena un paio di cose non hanno funzionato a dovere, loro sono salite di livello e noi non siamo riusciti a stare in scia. A quel punto non abbiamo trovato i colpi per uscire dalle difficoltà e, anzi, ci abbiamo provato troppo poco. Poi, quando le cose non vanno come vorremmo, ricadiamo sempre nello stesso errore: ci abbattiamo, ci sfilacciamo e non riusciamo più a tirarci fuori dalle difficoltà, soprattutto se l'avversario non sbaglia palloni per aiutarci a rimanere in partita. Pavia questa caratteristica non ce l'ha, perché non sbaglia praticamente mai. Alla fine è venuto fuori un risultato con un divario molto ampio, nettamente meritato dalla capolista. Ora dobbiamo pensare fin da subito alla prossima partita in casa, consapevoli del fatto che se non mettiamo in campo le nostre qualità migliori sarà dura contro qualunque avversario».

UIV SFRE PAVIA - BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0Parziali: 25-11, 25-10, 25-16TeamVolley: Damo ne, Cimma (L), Zatta 2, Galliano 3, Peruzzo 2, Levis, Filippini 3, Diego 5, Boglio 1, Valsecchi 3, Spinello (L2), Riccardi ne, Biasin ne.

Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.