Bocce, San Secondo Bennese vince il Memorial "Dellamontà Mora"

La quadretta della San Secondo Bennese composta da Davide Manolino, Davide Ponzo, Daniele Cigolini e Paolo Turati si è aggiudicata la 18^ edizione del Memorial "Dellamontà Mora", poule a 8 formazioni AABB ed inferiori disputata a Piatto, organizzata da Piatto Sport, e diretta dall'arbitro Massimo Vergano.

In finale San Secondo Bennese ha battuto 9 a 1 i padroni di casa di Piatto Sport Fabrizio Deregibus, Emanuele Ferrero, Marco Galeotti e Fabrizio Ciarletti.

Stop in semifinale per BRB Ivrea (Luigi Grattapaglia, Gian Michele Maina, Massimo Griva, Domenico Mometto) e per l'altra quadretta di Piatto Sport composta da Massimo Cardano, Matteo Mana, Luca Melignano e Mauro Scapino.