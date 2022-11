I Coronation Anthems di G.F. Handel alla Basilica di San Sebastiano per raccogliere fondi

L’Associazione MUSICA IN ARMONIA, diretta dal maestro Flavio Lanza, riprende l’attività con un magnifico concerto: i Coronation Anthems di G.F. Handel, per Coro & Orchestra, che saranno eseguiti nella Basilica di San Sebastiano in Biella, alle 16:30 di Domenica 4 Dicembre.

Il concerto ha finalità benefiche. Padre Costantin: “Raccoglieremo Fondi per suor Svitlana Francesca Huminska, che è un medico chirurgo operativo nell’Ospedale di Odessa in Ucraina. Come potete immaginare, l’Ospedale accoglie molte persone ferite che arrivano da diverse parti dell’Ucraina, tra i quali purtroppo anche molti bambini. Mancano medicinali ed apparecchi chirurgici di primo intervento. A loro andrà il ricavato del Concerto. Ringraziamo tutte le persone che vorranno esprimere solidarietà con un concreto sostegno. ”