Ischia, Pichetto sull'abusivismo edilizio: "In galera sindaco e tutti quelli che lasciano fare"

Non ha usato mezzi termini il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto (FI), a Rtl 102.5. Il tema trattato era quello del piano di adattamento dei cambiamenti climatici e si è poi arrivati a parlare anche di Ischia. "Il piano è partito quando ancora io non ero in parlamento, ma non avrebbe però evitato il disastro di Ischia. Quello forse si sarebbe potuto evitare se non avessero costruito nell'alveo e se le opere di messa in sicurezza fossero state fatte. Ci sono stanziamenti previsti per quell'area fermi da più di 10 anni". Pichetto non si risparmia contro l'abusivismo edilizio: "Basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare".