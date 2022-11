La mia visita al Parlamento Europeo

Nei giorni 22 e 23 novembre, una delegazione biellese di Fratelli d’Italia, una quarantina di persone tra amministratori locali e simpatizzanti, è stata a Strasburgo a visitare il Parlamento Europeo.

Lo racconta a Newsbiella.it Manuel Martinello, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Castelletto Cervo: “Un’esperienza bellissima e costruttiva che ha arricchito il mio bagaglio culturale. Abbiamo partecipato su invito del Parlamentare Europeo Carlo Fidanza, abbiamo visitato l’Emiciclo ed il Parlamentarium, ed abbiamo visto come funziona il Parlamento”.

Il gruppo ha inoltre assistito alla conferenza “L’UE e l’immigrazione” con Carlo Fidanza, il Parlamentare Europeo francese Francois Xavier Bellamy, e la giornalista RAI corrispondente a Strasburgo Marilù Lucrezio.

“E’ stato un onore ed un piacere – dichiara Martinello - conoscere il funzionamento delle istituzioni europee e partecipare a questa conferenza su un tema importantissimo come l’immigrazione. Per tutto questo voglio ringraziare sentitamente Carlo Fidanza e, per l’opportunità concessa, tutti i dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia , in particolar modo il Segretario Cristiano Franceschini, Davide Zappalà e l’Onorevole Andrea Delmastro”.