“Incontro all’Africa con Maria Bonino” a Biella

La Fondazione Maria Bonino invita sostenitori, amici e appassionati di Africa a partecipare all’evento “Incontro all’Africa con Maria Bonino”. Giovedì 1° dicembre 2022 a Palazzo Ferrero in Corso Piazzo - 25 a Biella alle ore 18.30.

Racconteremo che cosa facciamo per i bambini e per le mamme nell’Africa a sud del Sahara e parleremo di Africa con Filippo Ciantìa, medico che ha lavorato con Maria Bonino al St. Mary Hospital Lacor di Gulu in Uganda nel 2002. Racconterà la sua intensa esperienza di lavoro in Africa durata più di 30 anni.

Incontro all’Africa ospita anche la mostra fotografica “Terra Madre” realizzata da Africa Rivista grazie alla concessione degli scatti di grandi fotografi tra i quali Steve McCurry

«Carenza di cibo e di acqua, mancato accesso a forme di energia pulite, cattivo utilizzo delle risorse naturali, inadeguatezza dei sistemi agroalimentari, sono cause di crisi ricorrenti che fanno dell’Africa-subsahariana il luogo simbolo delle emergenze umanitarie», affermano i curatori della mostra e la Fondazione Maria Bonino sostiene il progetto fotografico ben sapendo quanto tutto ciò abbia un impatto anche sulle condizioni di salute della popolazione, in particolare dei bambini verso i quali indirizza maggiormente le cure.

La mostra fotografica “Terra Madre” sarà visitabile a Palazzo Ferrero in Corso Piazzo, 25 a Biella nella Sala Conferenze al Piano Terra dal 28 novembre al 5 dicembre 2022 (dal lunedì al venerdì ore 15 – 18. Sabato e domenica ore 10 – 19).