Lanecardate acquisisce il 100% di Manifattura di Ponzone

Lanecardate, storica filatura biellese leader nei filati cardati di alta qualità, a coronamento di un nuovo anno record, acquisisce il 100% della tintoria Manifattura di Ponzone. Considerate le prospettive di crescita dei mercati internazionali, la direzione aziendale ha deciso di completare il processo di verticalizzazione acquisendo il suo più importante e strategico fornitore storico.

Manifattura di Ponzone, tintoria conto terzi di fibre naturali animali pregiate, ha sempre fatto dell’attenzione alla qualità, al servizio puntuale i suoi valori cardine. L’unione, dettata dalla passione del fare impresa nel territorio biellese, sarà di ulteriore stimolo per proseguire lo sviluppo delle due realtà che condividono gli obiettivi di qualità, servizio e correttezza. Massimo Montanaro, Amministratore delegato di Lanecardate dichiara:“Riteniamo che questa decisione strategica, di cui siamo orgogliosi, possa dare alla nostra azienda una maggiore sicurezza nel seguire e soddisfare, con puntualità, le richieste del mercato. La nostra acquisizione in continuità di gestione porterà benefici a entrambe le aziende. Siamo soddisfatti di aver trovato una piena comunione di intenti e ringraziamo fin d’ora gli amministratori di Manifattura di Ponzone che hanno dato la loro disponibilità a rimanere per tutto il tempo necessario a favorire il passaggio di consegne. Manifattura di Ponzone metterà a disposizione la struttura e le competenze per l’attuale clientela, oltre che per Lanecardate. L’obiettivo è di acquisire ulteriori clienti tessili che siano alla ricerca di una tintoria di qualità”.