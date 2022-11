Voci di Donne, domani docufilm al Verdi di Candelo

La storia di tre donne che sono uscite dallo stato di schiavitù e che hanno "osato una speranza" restituendosi la dignità depredata. Una speranza per tante altre donne schiave, una speranza per gli uomini persi ed egoisti nei loro impulsi allucinanti, una speranza collettiva e trainante verso sensibilità migliori per un'umanità meno ferita e più integra.

Questo il tema che racconta Sue, il docufilm i di Elisabetta Larosa in programma domani, martedì 29 novembre, alle 21 al Cinema Verdi di Candelo con entrata libera per la rassegna “Voci di Donne”.

La serata è organizzata da CTV Biella e dall’Associazione Tavolo Tratta, che presenterà le sue attività fornendo i dati sull’emersione e sul contrasto della schiavitù delle donne.