Eleonora Perolini presenta il volume: “Ti racconto Arpademia…”alla Biblioteca Civica

Giovedì 1 dicembre alle ore 18, presso la Biblioteca Civica di Biella, Eleonora Perolini presenterà il volume "Ti racconto Arpademia" di Eleonora Perolini e Matteo Canato. L'autrice eseguirà alcuni brani all'arpa celtica.

Il metodo Arpademia da anni si propone sia per professionisti del settore, sia per coloro che semplicemente vogliano godere delle vibrazioni autoproducendo delle armonie attraverso tappeti sonori strutturati facilmente con un’improvvisazione guidata. Dalle arpiste diplomate, a giovani studenti, a bambini e persone che vogliano dedicarsi uno spazio per sé, il metodo Arpademia è adeguato, strutturato e personalizzato su gruppo o individualmente. Ingresso libero fino a esaurimento posti.