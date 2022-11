Dal Nord Ovest - Mansarda a fuoco, una persona al Cto

Grave incendio, nella giornata di sabato, a Saluggia. Intorno alle ore 12,30 le squadre Vigili del fuoco della sede centrale di Vercelli, del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià, sono intervenuti in via Roma per incendio di un'abitazione di due piani fuori terra.

Le fiamme che hanno interessato la mansarda, si sono propagate anche al tetto successivamente crollato. Nell'evento è rimasta ustionata una persona che è stata trasportata presso CTO dall'elisoccorso di Torino.

L'intervento delle squadre è valso a evitare che le fiamme interessassero le abitazioni attigue. Sul posto presenti carabinieri e tecnici comunali.