Un bimbo di un anno e mezzo è precipitato questo pomeriggio da un balcone di un appartamento in corso Giulio Cesare angolo via Gottardo, in Barriera di Milano. Immediatamente soccorso, il piccolo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Regina Margherita.

Sul posto è intervenuta la polizia, che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. In casa, stando a un primo riscontro, erano presenti la mamma e due fratelli.