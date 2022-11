Cavallo a spasso per le vie di Candelo, ritrovato vicino alla rotonda (foto di repertorio)

Alcuni automobilisti notano un cavallo vagare per le vie di Candelo, in direzione di Sandigliano, e lanciano l'allarme. È successo ieri, 27 novembre: alla fine, l'animale è stato recuperato dal legittimo proprietario in prossimità di una rotonda. Sul posto, oltre al sindaco, anche i Carabinieri.