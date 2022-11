Bici scaraventata contro auto in sosta, lite accesa a Biella (foto di repertorio)

È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per sedare gli animi piuttosto accesi tra due uomini. È successo ieri, 27 novembre, in viale Macallè, a Biella: stando alle informazioni raccolte, uno dei due avrebbe scaraventato una bici contro due auto in sosta, procurando alcuni danni. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno raccolto le testimonianze e informato gli stessi delle rispettive facoltà di legge.