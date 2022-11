Lessona, al via il Presepe Vivente di Crosa

Fervono i preparativi per la quarantacinquesima edizione del presepe vivente di Crosa, il borgo che dal 2016 si è fuso con Lessona. Nei giorni scorsi si è riunito il comitato organizzatore per definire il calendario di avvicinamento al Natale. La tradizione è molto sentita in paese tanto che di anno in anno le borgate preparano con cura l’avvenimento.

Nella sera della vigilia accolgono Maria, Giuseppe, i pastori e quanti si recano a seguire la manifestazione in un clima di festa, attorno al falò. Dopo una breve riflessione sul significato cristiano del Natale, i frazionisti offrono quanto da loro preparato, tra cui dolci e bevande calde a tutti i presenti. E’ ormai dal 1978 che questo rito si ripete grazie al gruppo che continuamente coinvolge la popolazione. La partenza è fissata alle 20,30 dalla chiesa parrocchiale dei Ss. Cosma e Damiano. Da lì si raggiungono le frazioni fino al ritorno in chiesa alla mezzanotte per la Santa Messa e la nascita simbolica del Bambin Gesù. Poche ore capaci di condensare un lungo lavoro di preparazione, pianificato nei minimi dettagli. Quest’anno, pandemia permettendo, proseguirà la tradizione nel solco tracciato da quel lontano 1978.