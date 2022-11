Laboratori NaturalMente CreAttivi alla scuola dell’infanzia Villaggi Rivetti a Vigliano

Il 4 dicembre 2022, dalle 14.00 alle 17.00 presso la scuola dell’infanzia Villaggi Rivetti, sarà possibile partecipare a NaturalMente CreAttivi: laboratori creativi per i bambini dai 2 ai 6 anni.

Durante l’evento sarà possibile partecipare alle seguenti attività:

ECOART laboratorio creativo a cura di Marcella Rossetti: creazione di lavoretti natalizi green; FATA FLORA E PICCOLO SEME laboratorio green in cui i bambini potranno piantare piccoli semi in contenitori appositamente preparati per loro; UN SUONO INCANTEVOLE laboratorio musicale con il Pentolaio Magico e la Renna Giulia: concerto del maestro Matteo Boseglio e il suo handpan; CONSULENZA con il dott. Aldo Bloise – fisioterapia, posturologia, osteopatia: tutti i benefici per adulti e bambini.

A fine giornata, alle 18.00, sarà possibile partecipare alla SFILATA DI MODA GREEN, con ingresso a offerta libera. La sfilata è a cura della stilista Marcella Rossetti, servizio trucco e parrucco del settore acconciatura CNOS-FAP, momenti musicali dei ragazzi di Libera La Voce e dei bimbi della scuola dell’infanzia Villaggi Rivetti.

Tutti i laboratori sono a PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, verranno organizzati gruppi di 10 bambini per laboratorio. I bambini dovranno essere SEMPRE accompagnati.