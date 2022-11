Banca del Giocattolo per famiglie in difficoltà, anche Cavaglià aderisce

Natale sta arrivando e tante sono le iniziative che aspettano il cittadino di Cavaglià. Tra queste, come da tradizione, arriverà la Banca del Giocattolo per le famiglie in difficoltà. Dalle 14 alle 18 di mercoledì 30 novembre è in programma la consegna di tutti i giocattoli presso il Salotto d'Argento - Edificio Aquila.