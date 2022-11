Sulla frase in riferimento ai fatti di Ischia pronunciata questa mattina ai microfoni di Radio 102.5 "In galera sindaco e tutti quelli che lasciano fare" (leggi qui) da parte del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, lo stesso Ministro sottolinea: "Era una riflessione di carattere generale senza riferimento ad alcun sindaco in particolare".