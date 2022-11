3000 visitatori per la terza edizione di Wooooow!

Si è conclusa con circa 3000 visitatori la terza edizione di "Wooooow! Io e il mio futuro", il salone dell'orientamento, della formazione e del lavoro che, venerdì e sabato a Città Studi, ha riunito in un unico momento IOLAVORO, It's My life e Versus.

Gli organizzatori commentano: "Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, questa è stata l'edizione della ripartenza: è emersa la voglia di rimettersi in gioco dei ragazzi e la passione di chi ha presentato la propria realtà ai giovani, con l'obiettivo di renderli più consapevoli del panorama di opportunità disponibili sul territorio".

“Wooooow! Io e il mio futuro” è organizzato grazie alla collaborazione di enti e istituzioni locali e delle scuole biellesi. Il format regionale è organizzato con il sostegno della Regione Piemonte. L’evento biellese è organizzato da: Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori CNA Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete. Grazie al contributo di: Comune di Biella, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.