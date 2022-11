Pedemontana nel Biellese, appello ai parlamentari del territorio e alle istituzioni

Riceviamo e pubblichiamo:

“Questa ulteriore richiesta di massima attenzione per la ricerca del finanziamento relativo al completamento della Pedemontana Masserano/Ghemme, vorremmo rappresentasse una formidabile spinta che Voi state ricevendo dalla popolazione Biellese verso il traguardo finale.

Muovendoci in vari ambienti e ponendo costante attenzione al collegamento stradale, ci siamo resi conto del Vostro impegno per trovare le risorse economiche. Di questo ve ne siamo grati. Il tempo non da tregua, siamo agli sgoccioli, il Parlamento da oggi discuterà la legge di Bilancio. Seguiremo il dibattito e finalmente conosceremo il destino della Nostra Pedemontana. Sarà in qualche modo anche il destino del Biellese perché dal successo o meno del finanziamento dipenderà il successo o il declino della nostra economia. Non consentite di spostare queste risorse reali, che ci appartengono da oltre 10 anni per una somma di 212 milioni di euro ma integratele con quelle necessarie per la revisione dei prezzi che sta bloccando ANAS nell’avvio della procedura dell’appalto integrato ovvero del progetto esecutivo e dell’inizio dei lavori.

Consentiteci finalmente di raggiungere in modo rapido la rete autostradale, l’Alta Lombardia, l’aeroporto di Malpensa, il Nord Italia, la Svizzera, la Francia e la Germania riducendo i tempi di percorrenza ma anche per offrire alla clientela delle nostre aziende biellesi e del turismo, rapidità di movimento e rinnovato rispetto per l’intraprendenza, la capacità di lavoro, la determinazione e la forte identità di questa nostra terra”.

Massimo Guabello, Giancarlo Lacchia, Mario Ianno e Alberto Perini.