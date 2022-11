Oggi al Centro Polisportivo della Lancia la staffetta baraonda - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Massimo Aimaro ed Elisa Fiume nella categoria mista, Luca Beltrami e Giulio Curatitoli in quella maschile, sono i vincitori della corsa non competitiva, in modalità staffetta baraonda, disputata oggi, domenica 27 novembre, sulla pista di cross del Centro Polisportivo Lancia di Verrone.

La corsa, a cui hanno partecipato 8 coppie, si è disputata sulla distanza di 4 Km, con ogni runner della coppia a percorrere 2 giri del tracciato lungo 1 km.